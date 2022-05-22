Росія піде на паузу у війні, займе вигідні позиції і чекатиме на український контрнаступ - експерт

Росія піде на паузу у війні, займе вигідні позиції і чекатиме на український контрнаступ - експерт

РФ зіткнулася з дефіцитом військової техніки, тому окупанти чекатимуть на український контрнаступ

Російські окупанти "пригальмували" на фронті і чекатимуть українського контрнаступу на максимально хороших для себе позиціях.

Про це розповів завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Їжак в ефірі телеканалу "Freeдом".

За словами експерта, у Росії немає великих сил для наступу.

"Але, на жаль, сили падають не лише в Росії, але втома є і в наших військ", — зазначив Їжак.

Експерт-міжнародник припускає, що Росія може зосередити зусилля на ті напрямки, де ще може тактично наступати. Зокрема — біля Мар'їнки, намагаючись оточити частину угрупувань у Луганській області.

Проте у ворогів є інша проблема — дефіцит військової техніки.

"Росія воювала модернізованою радянською технікою. Найбільш модернізований варіант — танк Т90. Якщо щось новіше, то воно ніде не було випробуване. І навіть провести по Червоній площі — вони із зусиллями набирають техніку. Тому те, що вони кидають на війну, це більше схоже на те, щоб перекинути виставкові зразки або зразки, які використовуються на різних навчаннях типу танкового біатлону чи показових офіційних навчаннях. Тобто коли така техніка перекидається, то це каже про дефіцит", — говорить завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень.

Така ситуація означає, що Росія близька до паузи і далі чекатиме на український контрнаступ на максимально хороших для себе позиціях, вважає Їжак.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія втрачає безпілотники. Це негативно вплине на її оперативну ефективність у війні.

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