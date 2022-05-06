"Росія піде у великий наступ у Луганській області найближчими днями" — Гайдай

"Росія піде у великий наступ у Луганській області найближчими днями" — Гайдай

Російські війська готуються піти в наступ у Луганській області вже найближчими днями.

Наразі у регіоні скрізь небезпечно.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також читайте Попасна на Луганщині під щільним вогнем російських окупантів: загинуло дві людини

З його слів, всю територію області обстрілюють, немає безпечного місця взагалі, в жодному населеному пункті.

"Готуємося до потужніших наслідків. У найближчі три-чотири дні вони кинуть всі зусилля, щоб прорватися до Сєвєродонецька або до Попасної й взяти в оточення Збройні Сили України", - сказав він.

Раніше стало відомо, що дослідницька група Токійського університету створила цифрову мапу, на якій візуалізовані руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення. На цифровій мапі видно, що найбільших руйнувань зазнала Попасна.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Командування загарбників намагається наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Найважчі бої ведуться у районі Ізюма, поблизу Попасної, Рубіжного та Сєверодонецька

Читайте також: