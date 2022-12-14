Росія піде в новий наступ 2023-го: експерт розповів, коли саме він може відбутися

На думку Грабського, в січні-лютому 2023-го росіяни ще не будуть готові до наступу.

Окупанти можуть спробувати здійснити новий масштабний наступ на Україну у 2023 році.

Про це заявив військовий експерт, учасник миротворчих місій в Іраку та Косові Сергій Грабський, інформує FREEДОМ.

На його думку, в січні-лютому 2023-го росіяни ще не будуть готові до наступу. Зокрема, через фактор логістики, а саме доставки достатньої кількості озброєнь, бойової техніки, боєприпасів і зимового обмундирування.

Екперт розповів, що останнім часом в районі Бахмута інколи в окопах знаходили просто замерзлих "мобіків".

"Але те, що такий наступ готується, і війська РФ спробують його провести, не викликає жодних сумнівів. Спостерігається серйозне зосередження озброєння, бойової техніки в Бєлгородській області РФ, у Луганській області. Ми спостерігаємо переміщення противника на кордоні Росії з Харківською областю. Тобто говорити про те, що такий наступ буде, — це говорити правду. Єдине, ми не можемо точно сказати, чи це буде або в січні, або в лютому, або він затягнеться на квітень, коли їхній рівень готовності буде набагато вищим",— зазначив Грабський.

За словами експерта, РФ веде війну проти України у своїй традиційній формі — за допомогою мобілізованих.

"Треба визнати, вони вміють вести таку війну, і тільки таку війну знають. Тому чим більше часу вони матимуть на підготовку, тим імовірність такого наступу буде вищою", — вважає він.

Грабський зауважує, що наразі росіяни закінчують перепідготовку і формування як нових військових частин, так і тих, які зазнали серйозних втрат у війні. Це, на його думку, свідчить, що наступ можливий.

Коли може відбутися новий наступ РФ

Раніше в американській розвідці заявили, що протягом найближчих місяців в Україні на фронті темпи бойових дій знижуватимуться. У Пентагоні поділяють цю думку, але уточнюють, що попереду все ж ще значна кількість бойових дій.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що навесні росіяни або знову наступатимуть з Білорусі, або посилять свої атаки на Донбасі.

Військовий експерт Юрій Федоров спрогнозував, хто перший відважиться на наступ після настання морозів - ЗСУ чи окупанти.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ взимку простіше вести наступ на російські позиції.