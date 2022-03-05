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Росія підірвала залізничні колії на Київщині: вагони зійшли з рейок (фото)

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Росія підірвала залізничні колії на Київщині: вагони зійшли з рейок (фото)

Евакуація цим маршрутом більше не можлива.

Російська армія підірвала залізничні колії в Ірпені на Київщині. Евакуація цим маршрутом більше не можлива.

Про це 5 березня повідомив мер міста Олександр Макушин.

"Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с. Романівка) там буде здійснена евакуація автобусами на Київ", - наголосив він.

В "Укрзалізниці" розповіли, що в результаті влучання снаряду з рейок зійшли два порожні вагони, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда.

Решта евакуаційних рейсів прямують за графіком. Загальне число врятованих наразі становить 1,26 млн осіб.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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