Росія підірвала залізничні колії на Київщині: вагони зійшли з рейок (фото)

Росія підірвала залізничні колії на Київщині: вагони зійшли з рейок (фото)

Евакуація цим маршрутом більше не можлива.

Російська армія підірвала залізничні колії в Ірпені на Київщині. Евакуація цим маршрутом більше не можлива.

Про це 5 березня повідомив мер міста Олександр Макушин.

"Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с. Романівка) там буде здійснена евакуація автобусами на Київ", - наголосив він.

В "Укрзалізниці" розповіли, що в результаті влучання снаряду з рейок зійшли два порожні вагони, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда.

Решта евакуаційних рейсів прямують за графіком. Загальне число врятованих наразі становить 1,26 млн осіб.