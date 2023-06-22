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Росія підняла в небо 5 стратегічних бомбардувальників: ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія підняла в небо 5 стратегічних бомбардувальників: ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Росія підняла в небо бомбардувальники

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Російські терористи ввечері, 22 червня, підняли в небо п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовно о 23:30 можлива ракетна небезпека. 

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. 

Українців попередили про виліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Через це 22 червня о 22:30 можлива ракетна небезпека та оголошення повітряних тривог. 

"Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря - 23:30 22 червня", - повідомили в ЗСУ. 

Станом на 21:49 Повітряні сили додали, що у небі уже перебувають п'ять бомбардувальників Ту-95 МС. 

Нагадаємо, ООН внесла російську армію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
3545
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