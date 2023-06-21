Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники - Повітряні сили ЗСУ

Стратегічна авіація може загрожувати Україні.
У Росії з аеродрому "Шайковка" в середу, 21 червня, злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-22м3. Вони можуть завдати ракетних ударів по території України.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
У ЗСУ 21 червня о 18:14 попередили українців про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі "Шайковка" Калузької області РФ. Через загрозу ракетних ударів по Україні ймовірне оголошення повітряних тривог.
"Зафіксовано зліт стратегічної авіації Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області рф", - повідомили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Хмельницькій області, яка тривала від 03:40 до 05:22 21 червня, сталися вибухи. Їх підтвердили в ОВА.
Зранку 21 червня стало відомо, що силам ППО вдалося збити всі ворожі дрони, що летіли на область.
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