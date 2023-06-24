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Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

У Росії підняли в небо бомбардувальники.

Окупанти ймовірно готують чергову атаку.

Російська терористична армія ввечері, 24 червня, підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Через це Україні загрожує ракетна небезпека. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

У ЗСУ зазначили, що Росія вкотре підняла у небо свою стратегічну авіацію. У ніч проти 25 червня ймовірно очікується ракетний обстріл. 

"Зафіксовано виліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області рф", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 24 червня під час повітряної тривоги завдали ударів по території України. Окупанти вдарили крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс і Ту-22м3, ракетами морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
13к
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