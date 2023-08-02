Росія підняла у небо бомбардувальники: у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

Російська терористична армія 2 серпня підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Через годину, об 22:30, існує загроза пуску крилатих ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Українські захисники повідомили, що 2 серпня окупанти підняли у небо 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вже о 22:30 існує загроза пусків крилатих ракет. Там наголосили, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22.30. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що росіяни намагаються збільшити виробництво ракет для атак по Україні, але їхнє виготовлення не є швидким.

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