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Росія підняла у небо бомбардувальники: у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія підняла у небо бомбардувальники: у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

Ту-95МС

Українців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Російська терористична армія 2 серпня підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Через годину, об 22:30, існує загроза пуску крилатих ракет

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Українські захисники повідомили, що 2 серпня окупанти підняли у небо 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вже о 22:30 існує загроза пусків крилатих ракет. Там наголосили, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

"4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22.30. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що росіяни намагаються збільшити виробництво ракет для атак по Україні, але їхнє виготовлення не є швидким.

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Дата публікації
Перегляди
392
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