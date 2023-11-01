Росія “підтримує баланс” втрат на фронті: експерт назвав кількість новобранців, яких посилають на бійню

Держава-агресорка може підготувати до відправлення на фронт щомісяця таку кількість живої сили, яка гине за цей час у боях.

У Кремлі досі офіційно не оголосили нову хвилю мобілізації, оскільки новобранців, яких вдається заманити до окупаційної армії, вистачає, щоб поповнювати щомісячні втрати на фронті.

Таку думку в коментарі “24 каналу” висловив військовий експерт Роман Світан.

За його словами, попри те, що держава-агресорка має значний людський ресурс, підготувати до відправлення на фронт щомісяця вдається близько 20 тисяч окупантів. Однак, цього, наголошує експерт, достатньо, щоб компенсувати втрати живої сили на фронті.

“Цей баланс їх влаштовує. Вони намагатимуться утримувати його й надалі, тому не оголошують мобілізацію як таку”, – вважає Світан.

Він зауважив, що Кремль заохочує росіян йти на війну різними фінансовими винагородами, окрім того, у РФ надалі набирають до війська ув'язнених. Про достатню підготовку таких солдатів, за його словами, військове керівництво країни-агресорки не дбає: підрозділам "Шторм-Z" видають певну кількість автоматів і боєприпасів, але про серйозне озброєння не йдеться.

"Під контролем загороджувальних загонів – переважно Росгвардії – їх заганяють як штурмові роти на наші кулемети", – розповів Світан.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 31 жовтня втрати росіян становили понад 300 тисяч особового складу.

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