Росія підтвердила залучення військових КНДР до війни в Україні – Зеленський

Війська КНДР також воюватимуть на тимчасово окупованих територіях України
Російська Федерація повідомляла країнам Заходу та своїм партнерам про залучення солдатів для війни проти України.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю південнокорейському телеканалу КBS, посилаючись на дані розвідки.
"Я знаю, що Російська Федерація в контактах з іншими партнерами підтвердила, що Північна Корея залучена (до війни в Україні – ред.). В нас є чітка інформація – РФ проговорювала це питання з Заходом та підтвердила, що військові КНДР воюватимуть з Україною", – повідомив Зеленський.
Також Президент додав, що частина північнокорейських солдатів воюватиме не тільки у Курській області, а й на тимчасово окупованих територіях України.
"Дві держави офіційно воюють проти України. Це не просто передача артилерійських снарядів, не просто допомога відповідною кількістю ракет, не лише залучення технічного персоналу, а конкретні війська Північної Кореї, яки приїжджають на територію Курської області та готуються до війни з Україною. Вони битимуться з українськими військовими. Північна Корея на державному рівні підтримуює ці кроки", – підкреслив Володимир Зеленський.
Окрім цього Зеленський повідомив, що партнери не хочуть давати Україні зброю без результатів на полі бою.
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