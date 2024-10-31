Росія підтвердила залучення військових КНДР до війни в Україні – Зеленський

Російська Федерація повідомляла країнам Заходу та своїм партнерам про залучення солдатів для війни проти України.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю південнокорейському телеканалу КBS, посилаючись на дані розвідки.

"Я знаю, що Російська Федерація в контактах з іншими партнерами підтвердила, що Північна Корея залучена (до війни в Україні – ред.). В нас є чітка інформація – РФ проговорювала це питання з Заходом та підтвердила, що військові КНДР воюватимуть з Україною", – повідомив Зеленський.

Також Президент додав, що частина північнокорейських солдатів воюватиме не тільки у Курській області, а й на тимчасово окупованих територіях України.

"Дві держави офіційно воюють проти України. Це не просто передача артилерійських снарядів, не просто допомога відповідною кількістю ракет, не лише залучення технічного персоналу, а конкретні війська Північної Кореї, яки приїжджають на територію Курської області та готуються до війни з Україною. Вони битимуться з українськими військовими. Північна Корея на державному рівні підтримуює ці кроки", – підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім цього Зеленський повідомив, що партнери не хочуть давати Україні зброю без результатів на полі бою.