Росія підтягнула сили на Запорізький напрямок: полковник СБУ повідомив, як ворог готується до наступу

На сьогодні завдання українських захисників там – зупинити ворога, щоб створити умови для наступу ЗСУ.

Росія накопичує резерви на Запорізькому напрямку та створює там для себе умови для подальшого наступу навесні.

Про це нардеп, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко повідомив у ефірі телеканалу "Еспресо".

Він уточнив, що ворог підтягнув війська, які були витіснені українськими Силами оборони з правого берега Дніпра.

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"Противник підтягнув сили на Запорізький напрямок. Це війська, які вийшли з правобережжя Дніпра, які були витіснені ЗСУ та перейшли на лівий берег, щоб посилити східний та Запорізький напрямки. Противник цими резервами намагається протиснути Бахмут і Соледар, а на Півдні ми бачимо, що вони накопичують резерви", –розповів Костенко.

Він зазначив – "ворог розуміє, що Запорізький напрямок для нас є важливим". Нардеп також повідомив, що російські окупанти там ведуть активні дії та малими групами намагаються захоплювати території.

"Противник готується до весняної кампанії, і зараз створює собі умови для подальшого наступу накопиченням резервів та введенням цих підрозділів у бойові дії. Противник веде активні дії. Вони малими групами намагаються захоплювати території, щоб покращити свої позиції та вибити нас з висот", – описав ситуацію полковник СБУ.

Він додав, що завдання українських захисників – зупинити ворога, щоб створити умови для наступу ЗСУ.

Нагадаємо, Костенко 19 січня заявляв, що Запорізький напрямок – ключовий і для ЗСУ, і для ворога. За словами нардепа, якщо українські сили підуть там у наступ і розріжуть війська противника у напрямку Мелітополь-Бердянськ, то це суттєво ускладнить забезпечення окупантів у Криму.

Зам словами військового експерта Сергія Грабського, останніми днями російські війська демонстрували певну активність на Запорізькому напрямку. За оцінками експерта, загарбники розглядають цей напрямок як такий, що відволікає, і де вони хочуть створити потужну оборону, щоб не дати прорватися українським бійцям у напрямку на Мелітополь.

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