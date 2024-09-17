Росія підтягує бронетехніку на Харківський напрямок: в Третій штурмовій розповіли про підступні плани

Росіяни зараз намагаються провести розвідку боєм, щоб прощупати оборонні рубежі Сил оборони.
Росія підтягує на Харківський напрямок бронетехніку. Це може свідчить про її підготовку до наступу.
Про це розповів в ефірі телемарафону командир підрозділу TERRA Микола Волохов з 3 ОШБр із позивним "Абдулла".
"Останнім часом мені здавалося, що ми вирішили проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка із самого початку заходу 3 ОШБр в зону відповідальності на Харківщині. Техніки ставало менше - спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. Але наразі ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП", - розповів військовий.
За його словами, росіяни зараз намагаються провести розвідку боєм, щоб прощупати оборонні рубежі Сил оборони.
"Скоро почнеться те, що росіяни називають распутіца. І застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз. І здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них", – додав Волохов.
Нагадаємо, російська армія переплутала та відкрила вогонь по власних підрозділах у Вовчанську на Харківщині.
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