Росія підтягує бронетехніку на Харківський напрямок: в Третій штурмовій розповіли про підступні плани

Росія підтягує на Харківський напрямок бронетехніку. Це може свідчить про її підготовку до наступу.

Про це розповів в ефірі телемарафону командир підрозділу TERRA Микола Волохов з 3 ОШБр із позивним "Абдулла".

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"Останнім часом мені здавалося, що ми вирішили проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка із самого початку заходу 3 ОШБр в зону відповідальності на Харківщині. Техніки ставало менше - спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. Але наразі ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП", - розповів військовий.

За його словами, росіяни зараз намагаються провести розвідку боєм, щоб прощупати оборонні рубежі Сил оборони.

"Скоро почнеться те, що росіяни називають распутіца. І застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз. І здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них", – додав Волохов.

Нагадаємо, російська армія переплутала та відкрила вогонь по власних підрозділах у Вовчанську на Харківщині.

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