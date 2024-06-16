Росія підвищує податки для збільшення ресурсів на війну проти України – розвідка Британії

Росія очікує близько 2,6 трильйона рублів надходжень від підвищення податків.

Росія нещодавно оголосила про підвищення податків в країні. Ймовірно, ці кошти будуть використані для фінансування зобов’язань РФ, включно з війною проти України.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що податкові зміни 2025 року забезпечать додаткові надходження до бюджету РФ у розмірі близько 2,6 трильйона рублів ($29 млрд). Ставка корпоративного податку зросте від 20% до 25%, а також в рамках нової податкової системи будуть введені додаткові стягнення.

За даними розвідки Британії, максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте від 15% до 22%.

"Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

"Економічне зростання Росії, найімовірніше, забезпечується високими державними інвестиціями у військові сектори економіки. Однак інвестиції у невійськові сектори, швидше за все, стагнують", - йдеться у звіті розвідки.

Також військові сектори із великою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії.

У Міноборони Британії також вважають, що додаткові прибутки, отримані насамперед коштом підвищення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування зростаючих державних видатків рФ.

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