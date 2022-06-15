Росія поширює фейки про "масштабні втрати ЗСУ та утримання цивільних на "Азоті" - ЦПД

Пропаганда Кремля поширює маніпулятивний наратив про масові втрати у Збройних силах України.

Станом на ранок 15 червня окупанти поширювали дезінформацію, маніпуляції та фейки.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що пропагандистські ЗМІ РФ, з посиланням на The Guardian повідомили: "Україна вимагає постачання всіх гаубиць М777, що є у США".

Далі пропагандисти резюмують: "заяви відбуваються на фоні того, як артилерія ЗСУ неминуче програє, а обстріли Донецька свідчать про те, що українці намагаються відвернути увагу артбатарей РФ від "перемелювання" ЗСУ на фронті".



Так звана російська преса повідомляє, що "в Україні як гриби після дощу ростуть дерев’яні хрести на могилах солдат. Особи багатьох похованих військових не встановлено – рівень втрат ЗСУ, швидше за все, просто не залишає часу на їх встановлення".

Також пропагандисти поширюють дезінформацію про те, що нібито "українські формування на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку вже тривалий час силоміць утримують цивільних осіб – у заручниках зараз перебувають близько 1,2 тис. осіб, зокрема й діти".

Нагадаємо, в ЦПД пояснили, навіщо окупанти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу.

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