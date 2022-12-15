"Росія після поразки хотітиме реваншу": Арестович радить взяти приклад з Ізраїлю

До можливого реваншу РФ треба готуватися так, ніби він невідворотний.

Радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що після поразки у війні Росія хотітиме реваншу, тож систему безпеки треба будувати так, аби цей реванш став неможливим.

Про це Арестович написав у Мережі та виклав відео зі свого виступу на Польско-ізраїльско-українському технологічному саміті у Варшаві.

"У 14-му році я сказав фразу, що Україна заснула в Європі, а прокинулася в Ізраїлі. Ми всі розуміємо, що Росія так просто не здасться. Будь-яку форму, яку вона сприйме після цієї війни, ця форма буде вимагати реваншу. Тому що Російська держава при Путіні чи без Путіна після поразки в цій війні впаде в ресентимент та буде вимагатиме другого туру, тобто наступної спроби з урахуванням численних помилок знову захопити Україну", – пояснив радник ОП.

У такому разі, за його словами, Україна повинна так будувати систему безпеки, щоб реванш з боку РФ був не можливим.

"Якщо ми не хочемо, щоб був другий тур, ми маємо готуватися до нього так, ніби він невідворотний. Тому що головна функція армії – це навіть не війна, а попередження війни", – зазначив Арестович.

Він додав, що Україна має бути настільки сильною, щоб будь-хто в Кремлі розумів, що здолати її неможливо. Ні економічно, ні культурно, ні військовим шляхом.

Радник ОП зауважив, що Ізраїль живе у воєнному стані 70 років та має унікальний досвід розвиту високотехнологічної економіки та ВПК. Водночас Ізраїль є багатокультурною, унітарною, демократичною країною з відкритим суспільством.

"Це найголовніший досвід, який ми можемо взяти за основу, коли ми будемо використовувати величезний історичний шанс, який випадає на післявоєнну реконструкцію. У нас буде декілька років, коли світ буде ще цікавитися Україною дуже сильно. І ми маємо не втратити цей шанс на тотальну перебудову нашої держави. Щоб ми втримали той баланс, який навчився втримувати Ізраїль", – розповів Арестович.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник заявляв, що поки існуватиме Росія, Україна перебуватиме в зоні загрози. Тож держава не має іншого виходу, як розвіяти пацифістські ідеї, брати приклад з Ізраїлю і будувати "український ЦАХАЛ".

Додамо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія програє теперішню війну. Водночас глава держави сказав – що швидше президент РФ Володимир Путін це визнає, то довше проживе і він, і його оточення.

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