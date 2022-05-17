Росія після війни має почуватися приниженою нацією - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що саме після війни проти України Росія має почуватися приниженою нацією.
Тому що в такому людожерному плані цивілізація існувати не може, наголосив він 17 травня в етері телемарафону.
Подоляк зазначив, що в Європі потрохи починає працювати лобістська мережа, яку протягом 20 років створювала РФ.
"Вона ж купляла там політиків, журналістів, якісь там суспільні рухи. І вони зараз починають говорити: "А давайте зробимо так, щоб Росія почувала себе якось не приниженою". Ні, РФ саме після цієї війни має почувати себе приниженою нацією. Чому? Тому що в такому людожерному плані цивілізація існувати не може", - сказав Подоляк.
Він нагадав, що в Україні триває повноцінна, повномасштабна, велика, європейська війна.
"Якщо хтось в Європі це ще не розуміє, то це не проблеми України. І РФ цю війну зупинити в такому вигляді, як хотілося б європейцям, не зможе", - підкреслив радник голови ОП.
Подоляк наголосив, що "віддати щось" Росії для того, щоб пан Путін чи будь хто інший в російському керівництві зберіг лице - неможливо. Це не предмет торгу.
"Війна не закриється, якщо ми щось там віддамо. Це, по-перше, неприйнятно для України, про це президент Зеленський вже неодноразово говорив. І це не сприйме українське суспільство, воно заплатило величезну ціну не для того, щоб щось віддати", - пояснив він.
За словами Подоляка, Зеленський не підпише "Мінськ-2", і це мають зрозуміти в Європі.
"Тому-що будь-який "Мінськ-2" - це відкладена війна, ще більш руйнівна. Наприклад, через рік чи через два. Це нам потрібно? Ні!" - наголосив він.
Подоляк додав, що "руский мір" взагалі не сприймається в Україні. Він підкреслив, що українці "просто не переварюють росіян", "особливо у східних та південних районах".
Нагадаємо, Подоляк прокоментував, чи справді Україна вийшла з переговорів з Росією.
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