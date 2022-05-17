Росія після війни має почуватися приниженою нацією - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що саме після війни проти України Росія має почуватися приниженою нацією.

Тому що в такому людожерному плані цивілізація існувати не може, наголосив він 17 травня в етері телемарафону.

Подоляк зазначив, що в Європі потрохи починає працювати лобістська мережа, яку протягом 20 років створювала РФ.

"Вона ж купляла там політиків, журналістів, якісь там суспільні рухи. І вони зараз починають говорити: "А давайте зробимо так, щоб Росія почувала себе якось не приниженою". Ні, РФ саме після цієї війни має почувати себе приниженою нацією. Чому? Тому що в такому людожерному плані цивілізація існувати не може", - сказав Подоляк.

Він нагадав, що в Україні триває повноцінна, повномасштабна, велика, європейська війна.

"Якщо хтось в Європі це ще не розуміє, то це не проблеми України. І РФ цю війну зупинити в такому вигляді, як хотілося б європейцям, не зможе", - підкреслив радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що "віддати щось" Росії для того, щоб пан Путін чи будь хто інший в російському керівництві зберіг лице - неможливо. Це не предмет торгу.

"Війна не закриється, якщо ми щось там віддамо. Це, по-перше, неприйнятно для України, про це президент Зеленський вже неодноразово говорив. І це не сприйме українське суспільство, воно заплатило величезну ціну не для того, щоб щось віддати", - пояснив він.

За словами Подоляка, Зеленський не підпише "Мінськ-2", і це мають зрозуміти в Європі.

"Тому-що будь-який "Мінськ-2" - це відкладена війна, ще більш руйнівна. Наприклад, через рік чи через два. Це нам потрібно? Ні!" - наголосив він.

Подоляк додав, що "руский мір" взагалі не сприймається в Україні. Він підкреслив, що українці "просто не переварюють росіян", "особливо у східних та південних районах".

Нагадаємо, Подоляк прокоментував, чи справді Україна вийшла з переговорів з Росією.

Подоляк назвав армію РФ мародерами і ґвалтівниками

Читайте також: