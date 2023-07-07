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Росія після війни нікуди не зникне: естонський генерал пояснив чому

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Росія після війни нікуди не зникне: естонський генерал пояснив чому

Росія після війни не зникне з карти світу / Фото: Associated Press

Проте РФ потрібно зробити слабшою, щоб світ міг ії протистояти.

Росія ні в цьому, ні в наступному році не зникне з карти світу. Водночас агресивний режим Путіна програє війну.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів естонський генерал, командувач Ліги оборони Естонії та чинного депутата естонського парламенту Мееліса Кійлі.

“Я не бачу такого колапсу, як ми очікуємо, що вся держава розвалиться. Треба бути реалістами. Росія залишиться там, де вона є. Вони не зникнуть. Вони програють війну, але не зникнуть. Вони не будуть демократичними. Вони завжди будуть для нас загрозою, але ми повинні зробити їх якомога слабшими, щоб цивілізований світ міг їм протистояти”, - зазначив генерал.

Нагадаємо, що ватажок терористів “Вагнера” Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

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