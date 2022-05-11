Росія планувала захопити всю Україну: ДБР на Сумщині знайшло важливі документи окупантів

Росія планувала захопити всю Україну: ДБР на Сумщині знайшло важливі документи окупантів

Російські окупанти планували захопити усю територію України.

Про це свідчать документи російських загарбників, які залишили у м. Тростянець Сумської області.

Про це повідомляє ДБР.

Слідчі обстежили 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого Росією міста Тростянець. Вони оглянули ворожі позиції та вилучили документи і особисті речі загарбників. Виявилось окупанти навмисно знищували житлові будинки на Сумщині.

"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових зс рф, які чітко дають розуміння, що росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи", - наголосив директор ДБР Олексій Сухачов.

Також слідчі встановили 29 місць, де військові злочинці катували мирних українців.

"Зафіксовано щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей", - повідомили в ДБР.

Правоохоронці в Тростянці виявили та знешкодили небезпечні боєприпаси. Знайдену зброю окупантів ДБР передало на потреби ЗСУ. Також слідчі виявили факти мародерства військовими РФ.

Наразі розслідування злочинів російських окупантів триває.

Нагадаємо, 21-річного російського військового судитимуть за жорстоке вбивство мешканця селища Чупахівка Сумської області. Окупант розстріляв беззбройного чоловіка 28 лютого.

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