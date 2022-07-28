Росія планувала зміну влади в Україні: Reuters дізнався, хто мав очолити маріонетковий уряд

Маріонетковий уряд Кремля у Києві повинен був очолити зрадник Олег Царьов.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, які були знайомими з планами Кремля.

Ці джерела повідомили, що в Кремлі після окупації України планували встановити свій маріонетковий тимчасовий уряд. Його повинен був очолити ексдепутат-зрадник Олег Царьов, який на початку війни навіть приїхав у Київську область.

"В вечері 24 лютого на початку вторгнення, Царьов повідомив своїм понад 200 тисячам підписників у Telegram, що він перетнув контрольовану Києвом територію: "Я в Україні. Київ буде вільний від фашистів". Але Зеленський не капітулював. Будь-які очікування в Москві, що він втече з Києва або домовиться про угоду, яка вигідна Росії, незабаром розвіялися. У наступні тижні українські війська зупинили наступ російських військ на Київ", - повідомляє видання.

Нагадаємо, колишньому депутату Верховної Ради Олегу Царьову оголошено про підозру у державній зраді.

Читайте також: