Росія планувала знищити Зеленського до 7 березня – Данілов

За словами секретаря РНБО, це був один із головних планів ворога.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про план Росії та що загарбники збиралися зробити після початку вторгнення.

Як зазначив політик в інтерв'ю ВВС Україна, перш за все окупанти намагалися вбити Зеленського.

"План був доволі простий і зухвалий: перш за все, знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню", – зазначив він.

Так, Данілов поділився, що приблизно о 19:20 22 лютого з'явилася інформація, що спроба ліквідації президента України може відбутися найближчим часом. Тоді він проінформував Зеленського, його особисту охорону, Управління державної охорони, прем'єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ та всі відповідні органи.

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Після цього було ще декілька спроб.

"Було чотири спроби. Крайня була 7 березня - тоді ми отримали інформацію від наших партнерів, розвідок, що планується така операція", – розповів секретар РНБО.

Також він зазначив, що Україна готувалася до нападу Росії. За його словами, це мало відбутися 22, а не 24 лютого.

"У нас є чітке уявлення, що це мало бути 22. Наші розвідники в боях дістали накази, які були видані на 22 число, а потім виправлені на 24", – додав Данілов.

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