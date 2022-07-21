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Росія планує анексію п'ятої частини України в середині вересня — Bloomberg

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Росія планує анексію п'ятої частини України в середині вересня — Bloomberg

Фото: ТСН.ua

Очільник Кремля Путін планує анексировати п’яту частину України. Терміни — середина вересня.

Російський фюрер Путін до середини вересня хоче анексувати п’яту частину України. Для цього вони хочуть провести псевдореферендум.

Про це з посиланням на власні джерела пише видання Bloomberg.

Як повідомляється, фейкове голосування повинне пройти в тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Займається цим питанням в РФ — заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко.

Джерела видання також повідомляють, що анексувати росіяни хочуть і ті території, які можуть зайняти до вересня.

“Якщо Росії вдасться анексія всіх непідконтрольних Києву територій, Україна позбудеться приблизно п'ятої частини своєї території, зокрема наземного сполучення з Кримом та ключових для українського експорту транспортних маршрутів у Чорному морі”, — підкреслює Bloomberg.

Нагадаємо, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися.

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