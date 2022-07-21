Росія планує анексію п'ятої частини України в середині вересня — Bloomberg

Очільник Кремля Путін планує анексировати п’яту частину України. Терміни — середина вересня.
Російський фюрер Путін до середини вересня хоче анексувати п’яту частину України. Для цього вони хочуть провести псевдореферендум.
Про це з посиланням на власні джерела пише видання Bloomberg.
Як повідомляється, фейкове голосування повинне пройти в тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Займається цим питанням в РФ — заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко.
Джерела видання також повідомляють, що анексувати росіяни хочуть і ті території, які можуть зайняти до вересня.
“Якщо Росії вдасться анексія всіх непідконтрольних Києву територій, Україна позбудеться приблизно п'ятої частини своєї території, зокрема наземного сполучення з Кримом та ключових для українського експорту транспортних маршрутів у Чорному морі”, — підкреслює Bloomberg.
Нагадаємо, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися.
Читайте також:
- В Харкові окупанти другий день поспіль обстрілюють густонаселені райони: є загиблі та десятки поранених
- Окупанти ракетами знищили склад з гуманітаркою в Миколаєві: Кім показав відео ударів
- "Зацініть роботу ЗСУ": у Херсоні окупанти вже добу не можуть гнати важку техніку через Антонівський міст