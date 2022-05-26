"Росія планує доїсти Україну за 10 років": Арестович розповів, як у Кремлі хочуть вводити в оману Захід

Росія планує тиснути на Україну 5-10 років. Про це в інтерв’ю проговорився генерал-полковник ПС РФ Володимир Шаманов.

Поряд із тим Росія, яка веде криваву війну проти України, планує вводити в оману Захід, розповів радник ОП Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Генерал-полковник ПС РФ Володимир Шаманов дав інтерв’ю (це "герой" Другої Чеченської війни) і сказав, що "демілітаризація" України може зайняти від 5 до 10 років, "денацифікація". Це попередження всім на Заході, і нам, але у нас таких менше, хто думає, що Мінськ-3 врятує ситуацію після поглинання частини території. Потім буде знову ескалація, буде Мінськ-4, поки Україна не закінчиться. Вони вже зрозуміли темпи з’їдання України, і він проговорився щодо 5-10 років. Тобто вони планують здійснювати на нас тиск 5-10 років, згадуємо війну до 2035 року, коли ваш покірний слуга колись анонсував. А тут уже сам Шаманов сказав про це", – сказав він.

За словами Арестовича, Росія так і плануює – вводити в оману Захід: "Та ми взяли трохи Херсонської області, вийшли на Донецьку та Луганську і все. Готові миритися. Ви що, дійсно хочете продовольчої кризи? Так ми все розблокуємо".

"Потім - знову накопичити сили, на поновлення армії треба 2-3 роки, до 5, потім знову і знову, поки не доїдять. А ми собі цього дозволити не можемо. Нам потрібно радикально перебудовувати наш спосіб життя, будувати нову державу, яка самотужки здатна протистояти РФ, коли це необхідно. Звісно, з допомогою союзників. Але як на них можна розраховувати, ми вже бачимо. Тому якщо ми не зробимо державу, яка сама може протистояти, то нам кінець. Не швидкий, але за 5-10 років цілком може настати. Швидше, за 10. А цього ми дозволити собі не можемо", – додав Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, які області України російські окупанти хочуть захопити та що у цьому випадку робитиме РФ

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