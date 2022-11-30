Росія планує масовані удари по Україні: Британія виявила повітряну активність на ворожих аеродромах

Водночас війська РФ облаштували оборону на Херсонщині та підготувалися до боїв взимку.

Росія планує кілька масованих повітряних атак по Україні, про що зазначили у Великій Британії.

Про це розповів аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк в ефірі Sky News.

Анатлітик зазначив, що на російських аеродромах останніми днями виявлено повітряну активність. Такий висновок зробили за допомогою даних супутників. Також про це вже пишуть в соцмережах.

Майкл Кларк сказав, що війська РФ облаштували оборону на Херсонщині та підготувалися до боїв взимку.

Водночас точаться бої біля Бахмута, де ворог коштом великих втрат серед своїх мобілізованих намагається просуватися.

Аналітик додав, що це єдина ділянка на лінії фронту, де окупанти, ймовірно, домагаються мінімальних успіхів.

Нагадаємо, командування української армії зазначило, що масований ракетний удар Росії може бути у будь-який момент.

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