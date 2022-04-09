Росія планує кинути на війну проти України дітей з "Юнармії", зокрема – з Криму

Росія планує кинути на війну проти України дітей з "Юнармії", зокрема – з Криму

Склад юнармійського руху лише на півдні та в окупованому Криму перевищує кількість збройних сил РФ, задіяних у війні проти України, повідомила омбудсменка.

Росія пропагує "Юнармію" серед дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. РФ планує цих дітей залучити до війни проти України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Російська влада залучатиме дітей, як гарматне м'ясо, до скоєння воєнних злочинів", – наголосила омбудсменка.

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Денісова повідомила про розширення мережі "Юнармії" на території Криму, де від початку 2022 року до її лав вступили 16,5 тис. дітей.

"Загалом же склад юнармійського руху лише на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму – 194 тисячі юнаків та дівчат, що перевищує кількість збройних сил РФ, задіяних у війні з Україною. У планах рашистів – проведення Армійських міжнародних ігор 2022 року, де будуть готувати молодь до справжньої війни", – йдеться у повідомленні уповноваженої ВР.

Вона також наголосила, що пропагуючи вступ до армії серед цивільних в Україні, Росія порушує закони Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни та права дітей щодо залучення їх до збройних конфліктів.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", – закликала Денісова.

Нагадаємо, 8 квітня в Пентагоні повідомили, що США вбачають ознаки того, що Росія прагне набрати понад 60 тис. військових серед новобранців та мобілізованих резервістів для посилення своїх сил вторгнення до України.

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