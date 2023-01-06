Росія планує мобілізувати 500 тисяч осіб: розвідка назвала напрямки, де можливий наступ

Російський диктатор Володимир Путін у січні планує оголосити нову хвилю мобілізації. До окупаційної армії хочуть додатково призвати 500 тисяч росіян.

Про це пише Guardian з посиланням на представника ГУР МО Вадима Скібіцького.

За даними української розвідки, вже у січні диктатор Путін має намір мобілізувати 500 тисяч нових окупантів на додачу до 300 тисяч, яких мобілізували восени. Їх усіх можуть залучити до нового наступу на Україну.

Скібіцький сказав, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх Росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащені та навчені росіяни. За його словами, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.

" Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - вважає Скібіцький.

Україна очікує, що нова хвиля мобілізації буде оголошена 15 січня, після зимових свят у Росії.

" Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській області та в Криму. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання", - сказав представник української розвідки.

Американський військовий експерт Роб Лі вважає, що навіть така велика кількість мобілізованих не гарантуватиме Росії успіху на полі бою. Адже потрібно ще мати боєприпаси та зброю.

Загроза повторного наступу на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Росія в лютому-березні 2023 року готує повторний наступ на Україну. Під загрозою буде й Київ. Його дані підтверджують президент Володимир Зеленський, міністри закордонних справ та оборони Кулеба і Резніков.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що росіяни готуються до нового загострення на фронті. Окупанти хочуть змусити Україну підписати черговий "мирний договір".

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