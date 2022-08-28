Росія планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців - ГУР

Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", – сказав Скібіцький.

За його словами, мобілізація більшої кількості осіб вже не допоможе Росії, тому що моральний стан військовослужбовців, які ведуть бойові дії, знижується,

"На контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до Збройних сил, а тим більше йти на війну", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, Путін 25 серпня підписав указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.

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