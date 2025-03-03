Росія планує одночасні атаки на Україну близько 500 "Шахедами" та іншими БпЛА – ГУР

У планах росіян – збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території.

Країна-агресорка Росія планує запустити по Україні одночасно 500 "Шахедів" та інших безпілотників.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Росія планує одночасні атаки на Україну близько 500 "шахедами" та іншими БпЛА. Це ті, що хочуть миру?" – сказав він.

Скібіцький також розповів про подальші плани росіян.

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"До речі, в їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів", – додав він.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що Росія може запустити по Україні одночасно 300-500 безпілотників "Шахед", але – лише за умови, що в неї достатньо пускових установок і людей, які програмуватимуть дрони.