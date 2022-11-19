Росія планує ще дві хвилі мобілізації на зиму-весну: Жданов розповів, скількох призвуть

Якщо в РФ вирішать оголосити загальну мобілізацію, для них це обернеться катастрофою, впевнений експерт.

Військовий експерт Олег Жданов підтвердив, що в Росії на зиму та весну запланована друга і третя хвилі "часткової" мобілізації, щоб зібрати військо чисельністю у 500 тис.

Про це Жданов розповів у своєму відеоблозі.

"Так, справді планується (мобілізація) – січень, лютий, березень. Ну, друга хвиля на січень-лютий планується, як каже розвідка. І третя хвиля – десь травень-червень. До літа Путін хоче зібрати мільйон 200 тисяч військових. На весну хоче мати близько 500 тисяч мобілізованих", – повідомив військовий експерт.

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Він нагадав, що після першої хвилі "часткової" мобілізації в РФ міністр оборони Сергій Шойгу відрапортував Путіну, що призвано 300 тис. осіб. Проте за даними української розвідки, йдеться насправді про 240 тис. мобілізованих.

"До 30 листопада має закінчитися призов і ми точно дізнаємося, що призов буде продовжений, або зупиниться згідно з указом президента Росії. Тому що Росгвардія і російська поліція вже втомилися бігати за призовниками. Те саме й відбуватиметься з "мобіками", – додав Жданов.

Він також прогнозує катастрофу для Росії в разі оголошення загальної мобілізації.

"А якщо вони оголосять всезагальну мобілізацію, я думаю, для них це буде просто катастрофа. Тому що тих, кого треба буде призвати, буде більше, аніж тих, хто їх буде відловлювати та відвозити до військкоматів. (…) І ось ці мобілізовані та члени їхніх сімей дедалі більше розуміють, що це не їхня війна, і їм там нічого робити", – розповів експерт.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що у грудні в Росії може початися нова хвиля оголошеної мобілізації. Аналітики вважають, що умови підготовки російських солдатів погіршаться через перенавантаженість бюрократичних та адміністративних ресурсів, а також проблеми із забезпеченням.

За оцінками військового експерта Романа Світана, в межах мобілізації Росія може зібрати максимум ще 150 тис. бійців. Але це будуть непідготовлені до бою солдати, які через два-три дні повертатимуться додому в чорних пакетах.

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