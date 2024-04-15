Росія планує створити провокацію на ЗАЕС та звинуватити Україну: в ISW назвали підступну мету

Нещодавно Росія звинуватила українські війська у завданні безпілотних ударів по ЗАЕС.

Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну для того, щоб "спровокувати переговори з міжнародними організаціями та узаконити окупцаію" станції.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадують, що Генштаб України 14 квітня попереджав, що, за даними розвідки, Росія готує чергову провокацію під фальшивим прапором на ЗАЕС.

Російські джерела нещодавно звинуватили українські війська у завданні безпілотних ударів по ЗАЕС. В ISW вважають, що ця інформаційна операція може бути частиною зусиль Кремля закласти "підґрунтя для фальшивого нападу на ЗАЕС".

"Росія регулярно піднімає привід радіаційного інциденту на ЗАЕС, щоб спровокувати переговори з міжнародними організаціями, включаючи Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), які мають на меті змусити ці організації зустрітися з російськими окупаційними чиновниками та узаконити окупацію Росією ЗАЕС та розширенням окупації Росією суверенної української землі", - йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомили, що Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну.

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