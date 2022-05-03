Росія планує в травні анексувати за старими сценаріями три області України - посол США в ОБСЄ

Росія планує в травні анексувати за старими сценаріями три області України - посол США в ОБСЄ

Росія планує незаконно анексувати українські Донецьк і Луганськ за допомогою "фіктивного голосування".

Донецьку та Луганську області України, де нині точаться найактивніші бої через напад Росії, незаконно анексувати Москва планує до середини травня. Також в планах росіян незаконна анексія Херсонської області.

Про це заявив Майкл Карпентер, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, пише The Guardian.

"Згідно з останніми повідомленнями, ми вважаємо, що Росія спробує приєднати до Росії "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку". У звітах йдеться, що Росія планує організувати референдуми після приєднання десь у середині травня. Це просто з підручника Кремля", — сказав Карпентер.

За його словами, Сполучені Штати також вважають, що Росія розглядає подібний план у Херсоні, де Москва нещодавно посилила свій контроль і нав'язала використання своєї валюти - рублів.

"Ми вважаємо, що звіти дуже достовірні. На жаль, ми були більше праві, аніж неправі. Такі фіктивні референдуми – сфабриковані голосування – не вважатимуться легітимними, як і спроби анексії додаткової території України. Але ми повинні діяти з почуттям терміновості", - додав посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Карпентер сказав, що також можливо, що російське керівництво спробує захопити інші частини України, нав’язуючи своїх "маріонеток і довірених осіб" в органах місцевого самоврядування та витісняючи демократично обраних чиновників. Він сказав, що це була початкова мета Москви в Києві — план, який передбачав встановлення нової конституції в Україні, — але українські військові відтіснили окупантів і російські сили були змушені відступити на схід і південь країни.

Нагадаємо, американські та західні чиновники вважають, що Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня.

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