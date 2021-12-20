Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня — Daily Star

Тривожні новини надійшли з Великої Британії — там пишуть, що РФ нападе на Україну вже цього тижня.

Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня, у 42-у річницю введення радянських військ до Афганістану.

Про це пише британський таблоїд Daily Star.

За інформацією видання, керівники британської розвідки попередили міністрів про "дуже реальну можливість" вторгнення Росії до України напередодні Різдва.

Міністерство оборони і міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати журналістам, які дії Лондон може вжити у разі вторгнення Росії.

Тим часом Washington Post в іншій статті звертає увагу, що Київ на тлі тривожних новин про ймовірну агресію Кремля зберігає спокій.

"Після багатьох років тиску Росії, зокрема підтримку проросійських сепаратистів у майже восьмирічному конфлікті на сході України та анексії Криму в 2014 році, в Україні триває нормальне життя", — зазначають у виданні.

Але дехто в Києві побоюється, що цього разу дійсно може бути інакше. Кажуть, у них запакована екстренна валіза на випадок, якщо потрібно буде терміново тікати з міста. Інші знають місця розташування бункерів і бомбосховищ, які збереглися ще з радянських часів.

Раніше Європейська комісія розробила варіанти дій на випадок ймовірного вторгнення Росії до України.

Як повідомляли раніше, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.

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