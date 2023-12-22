Росія планує застосовувати нові боєприпаси: експерт пояснив загрозу

Йдеться про касетний некерований реактивний снаряд, який у Росії продемонстрували лише цього року.

У планах військової промисловості РФ на 2024 рік виробництво 10 тисяч нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ, з яких 5 тисяч буде передано у тимчасово окупований Крим.

Про це повідомив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Це новий тип, що використовується такими літаками як Су-25, штурмовиками, і ударними вертольотами. Йдеться про касетний некерований реактивний снаряд у калібрі 80 мм, який є версією С-8. Він був продемонстрований лише цього року. Робота над ним завершилася у 2022 році. Було повідомлено про те, що є замовлення”, - зазначив він.

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За його словами, із партії у 10 тисяч заплановано передати 5 тисяч у центр підготовки армійської авіації РФ, а ще 5 тисяч - у тимчасово окупований Крим, до Джанкоя, де розташована бойова база РФ.

“Це касетний некерований реактивний снаряд, який випускається зі стандартних блоків типу Б-8. Його дальність не оголошена, значиться понад 4 км. Заявлена вага – 7,7 кг. При чому снаряд містить близько 20 окремих уламково-кумулятивних елементів", - зауважив військовий експерт.

Олег Катков пояснив, що використання ворогом таких снарядів має низьку точність, але з касетними некерованими снарядами досягається нівелювання малої точності за рахунок площі ураження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що Росія нарощує виробництво снарядів, однак із кількістю ракет у них проблеми.

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