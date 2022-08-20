"Росія платитиме за все": у Зеленського відреагували на ракетний удар по Вознесенську

Росія відповість за ракетну атаку на Вознесенськ 20 серпня, внаслідок якої поранення зазнали мирні жителі, серед яких четверо – діти.

Завдання України – зробити так, аби за воєнні злочини відповідали і наступні покоління росіян.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Мережі.

"Вознесенськ. Країна-терорист під назвою росія вдарила по житловому будинку. Наразі відомо про поранених, серед яких є діти. Боягузи і злочинці, які не здатні воювати з армією, а вміють робити це лише з мирним населенням. Ті, хто віддає накази і виконує їх, будуть нам відомі", – йдеться в заяві Єрмака.

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Він наголосив, що всі відповідатимуть за ці злочини.

"Наша задача – зробити так, щоб відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але їхні діти та онуки. росія платитиме за все", – запевнив голова ОП.

Нагадаємо, 20 серпня російські війська завдали ракетного удару по місту Вознесенськ у Миколаївській області, влучивши у житловий будинок та приватний сектор. Наразі відомо про дев’ятьох поранених мирних жителів, серед яких четверо – діти у важкому стані.

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