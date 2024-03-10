Росія почала атакувати Україну новою потужною зброєю: в CNN розповіли про загрози

Росія перетворила основну зброю радянських часів на бомбу, яка може створити кратер шириною п’ятнадцять метрів.

Росія почала використовувати на фронті потужну фугасну авіабомбу FAB-1500. Вона важить 1,5-тонни, а майже половина її складається з фугасів та наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил.

Про це пише американське видання CNN.

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На думку авторів ЗМІ, ця нова зброя нібито "знищила українську оборону та похитнула терези на лінії фронту. FAB-1500 є ще одним прикладом того, як Росія веде свою війну в Україні, завдаючи величезних руйнувань, перш ніж спробувати захопити територію".

Зазначається, що Росія перетворила основну зброю радянських часів на бомбу, яка може створити кратер шириною п’ятнадцять метрів. Авіабомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських ППО.

FAB-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють йому ковзати до цілі.

Джозеф Тревітік, який писав про розробку бомби для TheWarZone, каже, що вони "пропонують новий і набагато більш руйнівний варіант удару з дистанції для багатьох російських тактичних реактивних літаків, який також допомагає пілотам триматися далі від оборони противника".

Як пише CNN, FAB-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети.

Нагадаємо, 7 березня рросіяни вдарили КАБами по будинках у Вовчанську, внаслідок чого загинула жінка.

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