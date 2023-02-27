Росія почала бомбити Україну модернізованими ракетами: експерт пояснив "новацію" окупантів

Росія почала модернізувати ракети, якими бомбить Україну. Під час виробництва ракет ворог додає до них нові деталі та удосконалює їх спеціальними пастками, щоб обходити ППО України.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі РБК-Україна.

Так, в одній з ракет Х-101, яку було запущено росіянами 10 лютого, українські військові знайшли блок з пастками.

Романенко пояснив, що коли така ракета під час атаки фіксує станцію радіолокації при наших зенітно-ракетних комплексах, цей блок автоматично відстрілює хибні цілі - диполя. Вони створюють перешкоди для радарів.

"У ракети є сигналізатор, якщо вона вловила сигнал радіатора, що опромінює - вона відстрілює 2-3 пастки, які утворюють хмару. І за цією завісою її кілька хвилин не видно. Далі вона пролетіла і вилетіла із зони огляду радара - ППО її втратила, наступний радар її знову знаходить", - пояснив авіаційний експерт.

За його словами, така модернізація ускладнила Україні відстеження ракет. Він допускає, що інформація про "фальш-цілі" під час обстрілу 16 лютого, це саме результат роботи блоків з пастками.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, за рік повномасштабного вторгнення, від 24 лютого 2022 року, Росія випустила майже 5 тисяч ракет по території України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк попередив, що новими цілями росіян можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

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