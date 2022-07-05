Росія почала цілодобовий моніторинг для виявлення ядерних вибухів

Після вторгнення Росії в Україну зросла загроза застосування ядерної зброї.

Російський головний центр геофізичного моніторингу, який входить до складу Міноборони РФ і має завдання відстежувати ядерні вибухи, розпочав несення цілодобового чергування.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

Відкриття Головного центру геофізичного моніторингу відбулося 1 червня, але до цілодобового чергування структурний підрозділ Служби спеціального контролю, що входить до 12 Головного управління Міністерства оборони РФ, приступив тільки через місяць.

Він покликаний реєструвати ядерні вибухи у різних геосферах на всій території земної кулі та ідентифікувати джерела геофізичних збурень техногенного характеру.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, відносини між Москвою та Заходом стають дедалі напруженішими. Політики як у Росії, так і в Сполучених Штатах публічно говорять про ризик ядерної війни.

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Президент Володимир Путін заявив, що приводить ядерні сили країни в стан підвищеної готовності, посилаючись на “агресивні заяви” лідерів НАТО.

Офіційні російські принципи військового розгортання допускають застосування ядерної зброї, якщо вона або інші види зброї масового знищення застосовується проти неї або якщо держава стикається з реальною загрозою існуванню.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" засудили загрозу застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні.

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