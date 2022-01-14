Росія почала екстрену перевірку бойової готовності на території ОРДЛО

Росія перевіряє запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів.

Росія почала перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів (АК). Зокрема, деяку техніку вигонять на полігони.

Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні йдеться про те, що від початку поточного тижня комісією 8-ої армії Південного військового округу Збройних сил РФ розпочато масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

"Окремі підрозділи з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, у т. ч. з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками", — зазначають в Міноборони.

Крім того, Росія перевіряє запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, завезених з РФ для формування частин (підрозділів) мобілізаційного резерву 1 і 2 АК.

Нагадаємо, у Пентагоні заявляють, що дві третини російських військ біля України перекинуто з інших регіонів РФ.

До того ж, в незаконно анексованому українському Криму розпочалися військові навчання РФ за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон".

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