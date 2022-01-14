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Росія почала екстрену перевірку бойової готовності на території ОРДЛО

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Росія почала екстрену перевірку бойової готовності на території ОРДЛО

Associated Press

Росія перевіряє запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів.

Росія почала перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів (АК). Зокрема, деяку техніку вигонять на полігони.

Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні йдеться про те, що від початку поточного тижня комісією 8-ої армії Південного військового округу Збройних сил РФ розпочато масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

"Окремі підрозділи з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, у т. ч. з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками", — зазначають в Міноборони.

Крім того, Росія перевіряє запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, завезених з РФ для формування частин (підрозділів) мобілізаційного резерву 1 і 2 АК.

Нагадаємо, у Пентагоні заявляють, що дві третини російських військ біля України перекинуто з інших регіонів РФ.

До того ж, в незаконно анексованому українському Криму розпочалися військові навчання РФ за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон".

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