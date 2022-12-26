"Росія почала готуватися до нової операції": експерт про військову активність окупантів

Армія Росії хоче взяти оперативну паузу на фронті, щоб підготувати резерви для нової операції. Для цього окупанти намагаються втягнути ЗСУ у в'язкі бої, як у Бахмуті.

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Якщо подивитися на карту в стратегічному плані, то Росія зараз хотіла би взяти оперативну паузу для того, щоб підготуватися до наступних стратегічних дій, можливо, нової стратегічної операції. Можливо, її можна буде назвати "Стрибок мангуста-2", особливо після тих заяв, які були на колегії міністерства оборони Росії кілька днів тому про збільшення чисельності збройних сил Росії до 1,5 млн людей, збільшення призовного віку до 30 років і так далі", - розповів він.

На думку експерта, "це означає, що Росія почала готуватися до нової операції, але щоб підготувати нові угруповання, їм треба щонайменше два місяці".

"Очевидно, що вони не хотіли б допустити в ці два місяці нових українських наступальних операцій, щоб цей "Стрибок мангуста" не вийшов так само, як 24 лютого - просто стрибнули в безодню. Вони хотіли б втягнути українську армію у в'язкі бої, наприклад, як у Бахмуті та інших місцях на Донбасі", - вважає Самусь.

Як пояснив військовий експерт, росіяни після вдалої Херсонської операції ЗСУ "хотіли б збити цей темп, не допустити протягом двох місяців наступальної операції української армії".

За його словами, окупанти зараз "проводять тактичні дії для того, щоб втягувати українську армію в нові дуже кровопролитні та інтенсивні бої, які на цей момент начебто нічого не вирішують, але затягують час і дають можливість Росії готувати свій стратегічний резерв".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на пресконференції 22 грудня раптово заявив, що не хоче "розкручувати маховик воєнного конфлікту". Водночас глава Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і звинуватив Україну в небажанні домовлятися.

Також російський диктатор зазначив, що інтенсифікація бойових дій в Україні "веде до невиправданих втрат".

Аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні.

Своєю чергою, у ЗСУ вважають, що затяжна війна в будь-якому разі буде грати проти РФ, оскільки буде негативно впливати на настрої в суспільстві. Через це в Росії може виникнути системна криза.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що натяки Кремля на підготовку до затяжної війни адресовані Заходу. Мовляв, Путін сподівається, що Захід "втомиться від війни і почне домовлятися".

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