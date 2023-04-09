Росія почала кидати до Бахмута елітні підрозділи – Череватий пояснив дії ворога

Окупантів під Бахмутом почали підкріплювати елітними підрозділами, зокрема, десантниками.
Росія почала перекидати до Бахмута елітні підрозділи, зокрема, десантників через величезні втрати серед "вагнерівців".
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі національного телемарафону.
"Це не підсилення. "Вагнер" зазнає дуже великих втрат, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська – десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку", - зазначив він.
За словами Череватого, російські підрозділи десантників вже також встигли зазнати втрат у Бахмуті. Їх доукомплектували мобілізованими.
"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угруповання, "Вагнера" саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - резюмував Череватий.
Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин усвідомив, що українська армія з Бахмута нікуди не поділася та продовжує системно знищувати російських окупантів.
Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що опір українських захисників на Донеччині, в Бахмуті та Авдіївці, дав свої результати. Адже ресурси окупаційної російської армії виснажені до межі.
Командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський розповів, що окупанти намагаються просуватися з околиць Бахмута Донецької області до його центру.
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