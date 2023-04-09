Росія почала кидати до Бахмута елітні підрозділи – Череватий пояснив дії ворога

Росія почала перекидати до Бахмута елітні підрозділи, зокрема, десантників через величезні втрати серед "вагнерівців".

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі національного телемарафону.

"Це не підсилення. "Вагнер" зазнає дуже великих втрат, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська – десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку", - зазначив він.

За словами Череватого, російські підрозділи десантників вже також встигли зазнати втрат у Бахмуті. Їх доукомплектували мобілізованими.

"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угруповання, "Вагнера" саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - резюмував Череватий.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин усвідомив, що українська армія з Бахмута нікуди не поділася та продовжує системно знищувати російських окупантів.

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що опір українських захисників на Донеччині, в Бахмуті та Авдіївці, дав свої результати. Адже ресурси окупаційної російської армії виснажені до межі.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський розповів, що окупанти намагаються просуватися з околиць Бахмута Донецької області до його центру.

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