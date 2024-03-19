Росія почала мобілізувати на війну до України ув'язнених ґвалтівників – ЗМІ

Тим, хто має судимість, у разі підписання контракту з Міноборони країни-агресора, вона погашатиметься.

Російська Держдума підтримала законопроекти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони РФ. Таким чином ґвалтівники зможуть відправлятись на війну до України.

Про це повідомляє Moscow Times.

Відтепер у Росії люди, які перебувають під слідством і судом за злочини легкої та середньої тяжкості, а також більшості вже засуджених, можна укладати контракти з Міноборони в "періоди мобілізації, воєнного стану і у воєнний час".

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Нові поправки не поширюються на засуджених за тяжкими статтями про сексуальне насильство над дітьми. Однак ґвалтівники дорослих можуть звільнитися від покарання в обмін на контракт. Тим, хто має судимість, у разі підписання контракту з Міноборони країни-агресора, вона погашатиметься.

Водночас в Росії не будуть допускати на війну в Україні тих громадян, які ув'язнені за екстремізм, тероризм, диверсії, заклики до сепаратизму та державну зраду.

Раніше у ГУР розповіли, скільки людей РФ може мобілізувати щоденно. В Росії зростає невдоволення війною. Водночас країна-агресорка щоденно здатна призвати до своїх Збройних сил шляхом мобілізації та рекрутингу близько 1000-1200 осіб.

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