Росія почала наступ на Харківщину раніше запланованого: ISW назвав причину

Росії довелося почати наступ на Харківщину раніше, ніж планувалося через те, що США розблокували військову допомогу.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що російські окупанти розпочали обмежені наступальні операції вздовж кордону на півночі Харківської області ще 10 травня.

Експерти припустили, що росіяни були змушені почати наступ раніше, ніж планувалося. Водночас ЗС РФ задіяли обмежену кількість сил для здійснення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Щоправда, як повідомляється, вже 14 травня темпи наступальних операцій РФ почали сповільнюватися. Російське командування хоче створити "буферну зону" на міжнародному кордоні. Можливо, більш глибоке вторгнення в Харківську область не входить у плани окупантів.

Аналітики зазначають, що РФ почала наступ вздовж харківського кордону, маючи на меті відволікти українські сили, щоб уможливити російський наступ в інших районах східної України. Загарбники також хочуть просунутися в межах ефективної дальності стрільби артилерії по місту Харків.

Раніше аналітики повідомили, що російські наступальні операції вздовж Харківського міжнародного кордону, мають стратегічну мету залучити та закріпити українські сили на цій осі.

Російські наступальні операції на харківському напрямку покликані створити "буферну зону" для захисту російських прикордонних районів, включно з містом Бєлгород, від ударів з боку України.

14 травня військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський заявив, що РФ випробувала нову тактику ведення бою у Харківській області, яка схожа на тактику "Російського добровольчого корпусу".

Того ж дня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська здійснили успішний маневр, внаслідок чого перемістились на більш вигідні позиції на Харківському напрямку.

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