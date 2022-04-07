Росія почала нову депортацію людей з півдня України – Зеленський

Це мешканці Маріуполя та інших міст і громад, які опинились під ударами російських військ.

Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію РФ та на тимчасово окуповані території України – це мешканці Маріуполя та інших міст і громад, які опинились під ударами російських військ.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

“Це примусове переселення людей Росією – далеко не перше, і для греків, і для українців. Але російська держава здійснює його зараз так, ніби депортація і не остання. Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності”, – наголосив глава держави.

Він також додав, що необхідно врятувати Одесу від такого ж знищення, якого зазнав Маріуполь.

“Ми маємо знайти усіх, усіх депортованих Росією людей. Ми маємо врятувати хоча б тих в Маріуполі, хто ще живий і хто може бути врятований”, – підкреслив Володимир Зеленський.

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