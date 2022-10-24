Росія почала організовану інформкампанію для легалізації своїх злочинів: Подоляк нагадав про перевірки МАГАТЕ

Росія почала організовану інформаційну кампанію щодо "брудної бомби" для легалізації своїх злочинів. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував фейки про "брудну бомбу", які розповсюджує РФ та нагадав про те, що Україна завжди готова співпрацювати із МАГАТЕ.

Подоляк зробив допис у Twitter на цю тему.

"Дзвінки Шойгу та Герасимова, заяви Лаврова та Пєскова – Росія почала організовану інформаційну кампанію щодо "брудної бомби" для легалізації своїх злочинів. Але дії важливіші за балаканину. Україна завжди тримає двері відкритими до перевірок МАГАТЕ. Чи готова до перевірок Москва?" – поставив питання Подоляк.

Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Шойгу зателефонував до очільників Міноборони Великої Британії, Франції й Туреччини. Він заявив про те, що "Україна майже виготовила "брудну бомбу" та начебто планує нею обстріляти свою ж територію.

Начальник Генштабу РФ, генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Великої Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу" і ядерну загрозу, яку нібито створює Україна.

Читайте також: