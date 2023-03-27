Росія почала отримувати регулярні поставки “шахедів”: чи може Україна їх знищувати

У відомстві зазначили, що від початку березня цього року РФ запустила по цілях в Україні щонайменше 71 ударний безпілотник. Атаки відбулися після двотижневої паузи.

В рамках телемарафону працівник СБУ (2004-2015), консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак розповів, що це означає для України.

“Виходить, що це іранський ленд-ліз для росіян. Тим паче, що в них є канал постачання по Каспію, тобто вони можуть завантажити баржі, якісь кораблі і спокійно постачати, навіть не авіаційними партіями, аби їх не відслідковували. Багато журналістів просто відслідковують всі переміщення літаків по всій земній кулі, тим більше з Ірану до РФ. Для нас єдиний варіант — посилювати свою протиповітряну оборону. Звісно, ми не можемо знищувати на етапі переміщення по Каспію. Хоча це також варіант. Ми знаємо, що безпілотники невідомої приналежності мають можливість долітати до Тули, до Москви”, - наголосив Іван Ступак.

Нагадаємо, що ракетний терор Росії більше не зможе докорінно вплинути на українську економіку та логістику.

Читайте також: