Росія почала перекидати до Білорусі літаки регіонального угруповання військ: що відомо

У складі регіонального угруповання військ РФ та Білорусі російських армійців буде трохи менше 9 тисяч.

Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

Про це 16 жовтня повідомляє пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

"До Республіки Білорусь із Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання сил", - мовиться в повідомленні.

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Також начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко повідомив, що чисельність російських військовослужбовців у складі спільного угруповання військ двох країн становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб. Він підтвердив, що перші ешелони з військовими РФ, які входять до складу РГВ, почали прибувати до країни.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу РГВ, почали прибувати до РБ. Передислокація триватиме кілька днів. Загальна чисельність складе трохи менше 9 тис. осіб", - написав він у своєму Twitter.

Що відбувається у Білорусі

Нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Вже 15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими для формування спільного регіонального угруповання.

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін висловив думку, що військові РФ, які входять до складу регіонального угруповання військ, могли прибути до Білорусі через страх Лукашенка, спробу Москви відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також через можливий наступ на Київ.

Крім того, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

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