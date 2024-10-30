Росія почала спрощувати та здешевлювати виробництво дронів: що змінилося

РФ продовжує спрощувати конструкцію своїх дронів "Герань-2" на основі Shahed-136 для здешевлення виробництва. Аналіз уламків показує, що нові моделі мають спрощені двигуни й значно відрізняються від оригінальних іранських версій.

Про це стало відомо Defense Express з власних джерел.

У нових версіях "Герань-2" РФ внесла зміни у двигун MD550, що є копією німецького Limbach L550E і має потужність 50 к.с. Для здешевлення з нього прибрали стартер і маховик, хоча цей двотактний двигун і так був недорогим. РФ замовляє двигуни для "Герань-2" в Китаї у спрощеній комплектації, без стартера та маховика, що дозволяє знизити вартість одного дрона. Це дає можливість закуповувати більше двигунів і, відповідно, збільшувати обсяги виробництва "шахедів".

Фото: Defense Express

Окрім спрощення двигунів, у дронах "Герань-2" помітно зменшено складність багатьох інших елементів оригінальної іранської конструкції Shahed-136. Це спрямовано на скорочення виробничих циклів. Раніше, під час локалізації виробництва в РФ на потужностях "Алабуги", було змінено матеріал корпусу, електронні компоненти та бойову частину, що також знизило витрати.

Хоча оцінка вартості дрона "Шахед-136" становила 40-50 тисяч доларів, фактична ціна при масовому виробництві досягала 193 тисяч доларів за одиницю. У РФ намагаються знизити витрати за рахунок спрощення конструкції, щоб досягти ще нижчих цін на свої дрони.

РФ активно масштабує виробництво дронів "Шахед-136". Станом на вересень 2024 року на заводі "Алабуга" у Татарстані досягнуто показника у 6000 одиниць, що на рік раніше запланованого. За оцінками західних аналітиків, пікові обсяги можуть досягати 600-800 одиниць на рік.

На початку 2024 року щомісячне виробництво становило 330-350 дронів, проте цей показник залежав від постачання комплектуючих, особливо з Китаю.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм .НАТО та допустило його до експлуатації. Кулемет можна буде використовувати на спеціальних станках-триногах на бойових позиціях, вогневих спорудах або на легкоброньованій техніці.

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