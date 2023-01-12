Росія почала свою нову мобілізацію і на окупованій частині Луганщини – Генштаб ЗСУ

Зокрема, в Алчевську ворожа мобілізація стартувала того ж дня, як в РФ військовозобов’язаним обмежили виїзд з країни.

Російські окупанти почали чергову хвилю мобілізації 9 січня і на окупованих територіях України, зокрема в Алчевську на Луганщині.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 12 січня.

Російська армія задля поповнення своїх втрат не припиняє мобілізацію чоловіків, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ зафіксовано початок чергової хвилі мобілізації від 9 січня 2023 року.

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Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що ФСБ Росії видала розпорядження про обмеження від 9 січня виїзду військовозобов’язаних, зокрема і обмежено придатних до служби.

Зокрема, за даними військового експерта Олега Жданова, в Росії заборонили перетинати кордон на виїзд і тим громадянам, які мають борги по аліментах, компослугах, податках, іпотеці.

Окрім того, у розвідці повідомили, що вже 15 січня в РФ буде оголошена нова хвиля мобілізації: до війська планують набрати до 500 тис. осіб, щоб кинути їх в наступ на Україну.

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