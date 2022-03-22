Росія почала використання фосфорних боєприпасів в Україні: чим страшні, як від них врятуватись

Насамперед, така зброя призводить до опіків дихальних шляхів і смерті, особливо, в закритому приміщенні.

Зараз Росія використовує проти українців весь свій людожерський вбивчий арсенал, включно з фосфорними боєприпасами. Такий висновок можна зробити з кількох випадків, зафіксованих буквально цими днями.

Про це йдеться в ТСН.

Фахівці вважають, якщо опинився поруч із вибухом фосфорної бомби в міській забудові, то, напевно що ніяк вже не врятуватись, але це в теорії. Практика каже, шанси є. 21 березня вони скинули на Краматорськ заборонені фосфорні бомби. Так вважає заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білощицький. «Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу», - написав він у Facebook.

Є відео, на якому люди намагаються впоратись із наслідками вибуху.

А от у Попасній нічний феєрверк у небі, зафіксований місцевими мешканці. Насправді це страшний феєрверк. Висока температура горіння білого фосфору 1000 градусів і навіть більше - до 2 з половиною тисяч градусів, здатність cамозапалюватись під час контакту з киснем - все це призводить до тяжких опіків. Насамперед, до опіків дихальних шляхів і смерті.

Те, що використали в Попасній, дуже схоже на смертельні салюти, які влаштовувала Росія в Сирії. "Білі шоломи", є така гуманітарна організація, збирали свідчення використання Росією білого фосфору в Ідлібі та Раккі. Там росіяни випалювали міста цілими кварталами. Обстрілювали реактивними снарядами 9м22 з запалювальною фосфорную начинкою. Або закидували бомбами ЗАБ, розшифровується, як запалювальна авіабомба. П'ятдесятикілограмова ЗАБ-50 відома ще з часів Другої світової. Насправді примітивна, але страшна зброя.

Запалювальні боєприпаси, до речі, пробували заборонити ще з дев'ятнадцятого століття, тому що їхня ефективність проти військових, особливо, в мобільній війні, доволі сумнівена.

Є товстенний стос міжнародних документів, які забороняють, або обмежують фосфор. Боєприпаси з фосфором заборонені до використання Конвенцією ООН «Про негуманну зброю». Стаття 2.2 Протоколу про заборону чи обмеження запалювальної зброї до "Конвенції про конкретні види озброєння" повністю забороняє використання фосфорних боєприпасів у міській забудові.

І недарма - здатність фосфора замозапалюватись при контакті з киснем все це призводить до тяжких опіків. Насамперед, до опіків дихальних шляхів і смерті. Особливо, в закритому приміщенні.

Зброя, що містить білий фосфор, поширює запальну сполуку, яка палає, допоки весь фосфор не вигорить, або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва, або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть. Для лікування таких поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який під час роботи теж може отримати фосфорні рани.

Які рани спричиняє білий фосфор, можна було побачити на Близькому Сході в шпиталях. Зверху невеличкі дірочки, а всередині просто випалені кошмарні порожнини людських тканин. Особливою рисою застосування фосфорної бомби є обвуглювання органічних тканин зі збереженням одягу, тобто зверху лише пропалені, як голки, дірочки, а під ними оці рани, які на перший погляд, за первинного зовнішнього огляду просто непомітні, а у разі вдихання розжареної суміші — випалювання легень. І це може статися навіть за 150 метрів від епіцентру вибуху запалювальних боєприпасів. Тому застосування білого фосфору дає поєднаний ефект — не лише дим і полум'я, а й психологічний шок.

Ознака застосування — білий наліт на місці вибуху, тому докази порушення Конвенції про конкретні види озброєння досить легко зібрати. Власне, цим вже займаються міжнародні організації.

Що робити, якщо опинився в зоні застосування таких бомб. Фосфор займається під час контакту з киснем, з повітрям, тому його блокують водою, або чимось із вмістом води. Проникні поранення негайно лікують шляхом придушення рани вологою тканиною, або вологим брудом, ізолюючи її від кисню, доки не можна буде видалити часточки фосфору: військові зазвичай, роблять це за допомогою багнета, або ножа, якщо це можливо. Грубо кажучи, виковирюють.

І ще одне тривожне застереження. Вчора, є дані, що Путін провів закриту нараду зі своїми поплічниками Патрушевым, Шойгу, Герасимовим, Бортніковим і поставив задачу досягти перемогти, навіть, якщо втрати російської армії сягнуть 50 тисяч окупантів. Тобто, своїх людей він також готовий вбити. І водночас наказав берегти російську техніку. Це означає, що нелюди в російській уніформі можуть активніше використовувати примітивні боєприпаси, зокрема, з білим фосфором, які без розбору вбивають і своїх, і чужих.

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