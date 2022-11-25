Росія почала використовувати певний тип ракет для ударів по Україні і це не випадково - військовий експерт

Використання насамперед ракет Х-101 може бути пов’язане з тим, що Росії їх легше виробляти.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розповів, які саме ракети переважно почали використовувати російські терористи для ударів по Україні і чому так сталося.

Свою думку він висловив в ефірі Радіо НВ.

За його словами, під час перших масованих ракетних ударів по Україні росіяни навмисне використовували різні типи ракет, оскільки для кожної номенклатури ракетної зброї є свій алгоритм протидії. Ймовірно, вони намагалися змусити українську ППО використовувати їх одночасно, щоб зменшити її ефективність.

“Коли одночасно використовується Калібр, Х-101, а тут ще й Shahed-136 летить, а тоді ще й Іскандер запускають, то та сама локація, що має протиповітряний захист, вона не могла б ефективно відпрацьовувати по одному з видів цієї зброї”, — пояснив він.

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Він також припустив, що використання різних ракет для могло бути пов’язане з недостатністю якоїсь однієї уніфікації ракетної зброї.

“Зібрали те, що було в той час, коли підготували цей удар”, - зауважив він.

Експерт відзначив, що останнім часом російські терористи намагаються накопичувати уніфікований боєкомплект, основою якого є авіаційні ракети Х-101.

За словами Коваленка, це може бути пов’язане з тим, що на складах та центрах зберігання цього типу ракетної зброї залишилося більше, ніж іншого. Окрім того, Росії їх легше виробляти, тобто у них є значно більше запчастин.

“Тому ми можемо говорити про те, що в майбутньому вони також будуть робити упор на Х-101”, — припустив Коваленко.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони повідомили, що ля наведення ракет на цілі в Україні російські терористи використовують власну розробку, яка є аналогом GPS, але мікрочипи до неї — іноземного виробництва.

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