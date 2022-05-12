Росія почала використовувати у своїй військовій техніці чипи з посудомийних машин - WP

Через заборону продажу західних технологій російські інженери змушені використовувати у військовій техніці комп'ютерні чипи, призначені для побутової техніки.

Кільком виробникам російських танків довелося призупинити виробництво через брак таких компонентів.

Про це заявила міністерка торгівлі Джина Раймондо, повідомляє The Washington Post.

"У нас є повідомлення від українців, що, коли вони знаходять російську військову техніку, вона заповнена напівпровідниками, які вони витягли з посудомийних машин і холодильників", — сказала Раймондо.

У своєму виступі в Сенаті вона також вказала на нещодавні повідомлення про те, що два російські виробники танків були змушені зупинити виробництво через брак комплектуючих. Також є дані про те, що "Уралвагонзавод" і Челябінський тракторний завод зупинили виробництво через брак необхідних компонентів.

Дефіцит напівпровідників пов'язаний із тим, що російське військове виробництво залежить від західної електроніки.

За даними дослідників із Conflict Armament Research, російські військові безпілотники, збиті над Україною останнім часом, були оснащені електронікою та компонентами західного виробництва.

Раніше повідомлялося, що в армії РФ немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, які готові вступити в бій проти України. Натомість ЗСУ активно підтримують міжнародні партнери, таким чином, цілком ймовірно, що до кінця літа вони спробують повернути Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого.

Російські окупанти намагаються вести наступ уздовж лінії зіткнення

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